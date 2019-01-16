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Москва планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Белградом

Политика

Ранее Белград заявлял о таком же намерении

Москва, 16 января 2019, 08:45 — REGNUM  Россия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии своего визита в республику.

Глава государства напомнил, что Москва на протяжении многих лет помогает укреплять обороноспособность Сербии: поставляет оружие и военную технику, оказывает содействие в их ремонте и модернизации.

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Россия и Сербия готовятся к предстоящему визиту Путина

«Будем и дальше развивать военно-техническое сотрудничество», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что высоко оценивает твердую приверженность Сербии сохранению нейтралитета страны.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о том, что Сербия рассчитывает на продолжение военно-технического сотрудничества с Россией и заинтересована в дополнительных поставках военных транспортных средств.

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Сербия хочет продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ Владимира Путина в Белград запланирован на 17 января. Сербию российский лидер посетит по приглашению сербского президента Александра Вучича. На этой встрече главы государств планируют заключить ряд соглашений.

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Российско-сербские отношения
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