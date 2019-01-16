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Конгрессмен США: «Россия — не наш друг»

Политика

И снова «чеченские геи»

Конгрессмен США: «Россия — не наш друг»
Претензии дяди Сэма

Вашингтон, 16 января 2019, 08:51 — REGNUM  Россия не друг США, заявил конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл, комментируя сообщение The New York Times о том, что в Чечне «убиты два гея». На своей странице в твиттере Суолуэлл пишет:

«Еще раз: Россия — не наш друг. И не друг прав человека. Если Дональд Трамп (президент США) за Россию, то он против каждого ЛГБТ-американца. Мы все должны встать против ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года член ПАСЕ от Германии Франк Швабе выступил с сообщением о ситуации с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне. Он назвал положение в этой северокавказской республике «просто катастрофическим». Депутаты ПАСЕ призвали провести специальное расследование по «фактам» притеснения представителей сексуальных меньшинств в Чечне. Позже, в июне 2018-го, в ПАСЕ был представлен доклад о положении дел в Чечне, — по словам Рамзана Кадырова, полностью сфабрикованный. Слово «геи» Кадыров в своем заявлении не использовал, объяснив это тем, что в Чечне «не используется это слово, так как у нас таких людей нет».

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