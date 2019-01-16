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Песков рассказал, почему Путину нужна охрана

Политика

«В наше время такое невозможно»

Москва, 16 января 2019, 08:22 — REGNUM  Президент России Владимир Путин вряд ли сможет один прогуляться по улицам или сходить куда-то, просто надев тёмные очки и оторвавшись от охраны. Такую возможность исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, думаю, в наше время такое невозможно», — заявил в интервью «АиФ» официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 года после парада Победы ветеран, кавалер ордена Красной Звезды Дмитрий Петрович Сыркашев попытался подойти к президенту РФ Владимиру Путину и пожать руку. Однако ему преградили дорогу сотрудники ФСО, но российский лидер вмешался в ситуацию и пригласил фронтовика пройти с ним вместе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ветеран рассказал об инциденте с охраной Путина

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