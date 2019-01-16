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Пушков обвинил ПАСЕ в «тупиковом» состоянии отношений с Россией

Политика

Совет Европы в итоге рискует потерять самую крупную страну континента, полагает сенатор

Пушков обвинил ПАСЕ в «тупиковом» состоянии отношений с Россией
Adrian Grycuk
Зал заседания ПАСЕ

Москва, 16 января 2019, 08:20 — REGNUM  Действия Парламентской ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) довели отношения с Россией до тупика. Об этом в своем Twitter написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«ПАСЕ завела отношения с Россией в полный тупик. Выхода из него не видно», — написал российский сенатор, добавив, что Совет Европы в итоге рискует потерять самую крупную страну континента.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1085132952713990144

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия» заявил, что в связи с ненаправлением заявки для участия в ПАСЕ в 2019 году Россия не будет платить взносы в эту организацию.

Читайте также: Россия не будет платить взносы в СЕ в 2019 году

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума выступит с заявлением о ситуации вокруг ПАСЕ — текст документа

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Внешняя политика России
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