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Путин может использовать стиль общения, от которого «стынет кровь» — Песков

Политика

Глава российского государства способен резко выразить свое отношение к тому или иному человеку, отметил Песков

Москва, 16 января 2019, 08:06 — REGNUM  Российский лидер Владимир Путин способен таким образом высказать свое негативное отношение к собеседнику, что «кровь стынет», признался в интервью «Аргументам и Фактам» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — сообщил он, комментируя вопрос журналиста, использует ли Путин обсценную лексику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не нуждается в собственном аккаунте в Twitter. По его словам, чтобы стать ближе к людям, микроблог российскому лидеру не нужен.

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