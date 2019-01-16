Среда, 16 Января 2019 года
08:08:46 МСК

В Казахстане сохранят гарантии имущественных прав граждан

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес поправки в законопроект для сохранения гарантий имущественных прав

Астана, 16 января 2019, 08:08 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана поддержали предложение президента республики Нурсултана Назарбаева о сохранении отдельных действующих положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Глава государства внес поправки в законопроект по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

Поправки депутатам представила заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева. По её словам, глава государства поддерживает законопроект, но настоял на необходимости сохранения отдельных положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан.

Напомним, 5 декабря 2018 г. Мажилис парламента Казахстана принял вышеуказанный закон. Проект документа вносит поправки о порядке и требованиях к содержанию уведомления землепользователей об изъятии земельных участков в пользу государства.

Читайте также: В Казахстане судьи увольняются из-за чрезмерной нагрузки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить