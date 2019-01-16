В Казахстане сохранят гарантии имущественных прав граждан

Астана, , 08:08 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана поддержали предложение президента республики Нурсултана Назарбаева о сохранении отдельных действующих положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Глава государства внес поправки в законопроект по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

Поправки депутатам представила заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева. По её словам, глава государства поддерживает законопроект, но настоял на необходимости сохранения отдельных положений законодательства о гарантиях имущественных прав граждан.

Напомним, 5 декабря 2018 г. Мажилис парламента Казахстана принял вышеуказанный закон. Проект документа вносит поправки о порядке и требованиях к содержанию уведомления землепользователей об изъятии земельных участков в пользу государства.

Читайте также: В Казахстане судьи увольняются из-за чрезмерной нагрузки