«Многое поставлено на карту»: в ФРГ отреагировали на провал сделки Мэй с ЕС

Берлин, , 08:06 — REGNUM Европейские политики сожалеют о провале соглашения по Brexit британского премьер-министра Терезы Мэй при голосовании в палате общин. Возможностей для лучшей сделки никто не видит. Экономика готовится к катастрофическим последствиям неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), передает немецкий канал n-tv.

Отрицательное голосование по вопросу соглашения, заключенного правительством Терезы Мэй с ЕС, было осуждено политиками из большинства европейских политических лагерей, а также представителями бизнеса. Требования некоторых британских политиков к ЕС пойти на уступки было отвергнуто.

Запланированная дата выхода Великобритании из ЕС — 29 марта 2019 г. Если до этого времени не будет достигнуто новое соглашение, тогда Brexit будет «жестким». Председатель Европейского совета Дональд Туск предупреждает: «Время почти истекло». ЕС продолжит продвигать ратификацию соглашения, несмотря на итог голосования.

Известие о голосовании было встречено с сожалением в Берлине.

«Это тяжелый день для Европы, — сказал министр финансов ФРГ Олаф Шольц.— Мы подготовились, но нерегулируемый Brexit — худшая из всех возможностей для ЕС, но особенно для Великобритании».

Руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус призвал через Twitter сохранять спокойствие. Он не видит возможности для уступок британцам: ЕС не может отказаться от своих принципов, как бы ему ни хотелось оставаться в союзе с Лондоном.

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность новых переговоров между Брюсселем и Лондоном по сделке.

«Я сожалею о результатах голосования по Brexit. Мяч в настоящее время у британской палаты общин в Лондоне. В любом случае не будет никаких новых переговоров о соглашении», — написал он в Twitter.

Экономика сосредотачивается на драматических последствиях нерегулируемого Brexit. Глава торгово-промышленной палаты ФРГ Эрик Щвайцер призвал немецкие компании усиленно готовиться.

«Потому что для немецких предприятий многое поставлено на карту. Великобритания остается нашим пятым по важности торговым партнером, объем торговли достигает €122 млрд», — сказал он.

Глава Федерального объединения немецкой промышленности Йоахим Ланг предупредил о рецессии в британской экономике, которая также отразится и на Германии. Любой недостаток ясности ставит под угрозу десятки тысяч компаний и сотни тысяч рабочих мест в Германии и особенно в Великобритании.

Союз автомобильной промышленности Германии навал отказ от соглашения политически халатным. Президент союза Бернхард Маттес предупредил о серьезных последствиях для граждан и бизнеса в Великобритании.

«Без упорядоченных и работоспособных решений в области коммерческого транспорта на карту поставлены рабочие места в автомобильной промышленности, особенно на британской стороне», — сказал он. Маттесу кажется уместным решением перенос даты выхода Великобритании из ЕС, который помог бы снизить вероятные негативные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, план Терезы Мэй при голосовании в палате общин 15 января поддержали 202 депутата. Против выступили 432.

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