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Военные учения «Индра-2019» пройдут в Индии

Политика

Время учений предстоит согласовать с Индией в ходе консультаций

Военные учения «Индра-2019» пройдут в Индии
Panky2sharma
Индийский спецназ

Москва, 16 января 2019, 07:57 — REGNUM  Совместные военные учения России и Индии «Индра» в 2019 году планируется провести на одном из индийских полигонов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что время, место проведения, составил сил и средств военных учений еще предстоит согласовать с Индией в ходе консультаций.

Напомним, совместные учения двух стран «Индра-2018» прошли с 18 по 28 ноября на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар Прадеш в Индии. В маневрах были задействованы 250 российских и 250 индийских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии завершились совместные российско-индийский учения «Индра-2018»

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Военные учения
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