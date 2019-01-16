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Сенатор от Нью-Йорка решила бороться за пост президента США

Политика

Кирстен Джиллибранд обещает бороться с «коррупцией и жадностью» во власти

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 07:55 — REGNUM  Решение об участии в президентской гонке в 2020 году приняла сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд. О желании стать президентом США она заявила в эфире телеканала CBS.

«Я намерена участвовать в президентской гонке», — сообщила Джиллибранд.

Сенатор выступает за создание в США системы всеобщего здравоохранения, развитие государственных школ и системы повышения квалификации. В случае победы на выборах Джиллибранд обещала бороться с «коррупцией и жадностью» во власти.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Ранее о намерении участвовать в них заявил член Демократической партии США из Техаса, 44-летний потомок мексиканских иммигрантов Хулиан Кастро.

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