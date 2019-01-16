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Путин прокомментировал стремление Сербии вступить в ЕС

Политика

Важным остается то, что Москва и Белград намерены укреплять взаимодействие в экономической области и сфере инвестиций, подчеркнул российский лидер

Москва, 16 января 2019, 07:43 — REGNUM  Россия уважает стремление Сербии стать членом Евросоюза и не ставит Белград перед выбором: «либо с Россией, либо с Евросоюзом», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости». Текст интервью опубликовала 16 января пресс-служба Кремля.

«Убеждены, что евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в ЕАЭС, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, важным остается то, что Москва и Белград намерены укреплять взаимодействие в экономической области и сфере инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны ЕС, заинтересованные в российском газе, должны добиться гарантий от Брюсселя, что продолжению газопровода «Турецкий поток» не будут чинить препон.

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Российско-сербские отношения
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