В США врачей обеспокоил пластырь на руке Трампа — СМИ

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM В Соединенных Штатах врачи начали опасаться за здоровье главы Белого дома Дональда Трампа после того, как увидели на его правой руке пластырь, пишет Politico.

Так, журналисты обратили внимание, что американский лидер появляется с пластырем на руке не в первый раз за последние несколько дней. Изучившие фотографию медики «сделали мрачные заключения», однако о чем конкретно идет речь, издание не сообщает.

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По словам пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, глава государства поранился во время игры со своим сыном, напомнив, что американский лидер ежегодно проходит медицинское обследование.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в начале января врач Трампа измерил его вес, после чего посоветовал главе Белого дома употреблять меньше жиров и углеводов, а также регулярно выполнять упражнения.

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