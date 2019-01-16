В США помещена под стражу журналистка иранского телеканала

Тегеран, , 07:29 — REGNUM В Вашингтоне задержали журналистку иранского телеканала PressTV Марзи Хашеми, говорится в опубликованном 16 января сообщении телеканала.

«Нам стало известно, что журналистка и ведущая PressTV Марзи Хашеми задержана и помещена под стражу в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/PressTV/status/1085374886980304896

Также отмечается, что на текущий час причины задержания Хашеми пока не выяснены, американской журналистке иранского происхождения не предъявлено никаких официальных обвинений.