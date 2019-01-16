Среда, 16 Января 2019 года
07:32:26 МСК

В США помещена под стражу журналистка иранского телеканала

Политика

Американской журналистке иранского происхождения пока не предъявлено никаких официальных обвинений

Тегеран, 16 января 2019, 07:29 — REGNUM  В Вашингтоне задержали журналистку иранского телеканала PressTV Марзи Хашеми, говорится в опубликованном 16 января сообщении телеканала.

«Нам стало известно, что журналистка и ведущая PressTV Марзи Хашеми задержана и помещена под стражу в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/PressTV/status/1085374886980304896

Также отмечается, что на текущий час причины задержания Хашеми пока не выяснены, американской журналистке иранского происхождения не предъявлено никаких официальных обвинений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить