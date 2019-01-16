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Макрон: «Я слышу сообщения, которые несут «желтые жилеты»

Политика

Глава Франции совершил визит в Гани, департамент Эр

Париж, 16 января 2019, 07:35 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время неожиданного визита в Гани, департамента Эр, что кризис «желтых жилетов» — это «шанс отреагировать сильнее и глубже», сообщает Le Figaro.

«Я не хочу сказать, что «желтые жилеты» — это общественное движение нового типа, будем ждать, пока оно не устанет, и жизнь не возобновит свой ход. Но это шанс для всех нас отреагировать сильнее и глубже», — заявил глава государства.

В ходе обсуждения Макрон выразил надежду, что большие дебаты могут привести к «трансформации демократической практики».

По словам президента, жители Франции должны продолжать «общаться и делиться». Большие дебаты должны быть использованы для этого.

Макрон также подтвердил свое желание «реформировать пенсионную систему, чтобы сделать ее более справедливой».

«Я слышу сообщения, которые несут «желтые жилеты», — добавил он.

Перед тем, как отправиться в Гран-Буртерульд, департамента Эр, чтобы начать великие национальные дебаты, Эммануэль Макрон совершил неожиданный визит в соседний город Гани 15 января 2019 года. Этот визит, который не был включен в официальную повестку дня главы государства, держался в секрете его советниками до последней минуты. Президент принял участие в заседании городского совета города Гани.

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Политическая жизнь Франции
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