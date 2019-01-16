В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины

Киев, , 07:23 — REGNUM Соединённые Штаты и Европейский союз не волнует судьба Украины. Запад и ЕС только выжимает из страны все ресурсы, при этом преследуя исключительно свои экономические интересы. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко (президент Украины Пётр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) или нам с вами?» — задаётся вопросом парламентарий.

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"Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешёвые товары. Каждая страна всегда за себя», — добавил Евгений Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году ЕС и Украина подписали соглашение об ассоциации, в рамках которого стороны также подписали договор о создании так называемой зоны свободной торговли. При этом ЕС ввел дискриминационные квоты и пошлины на основные виды украинского экспорта — продукцию металлургии, химической отрасли, сельскохозяйственную продукцию. Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года ЕС стал главным торговым партнёром Украины. На долю стран Евросоюза пришлось 40% (на $8,218 млрд) украинского экспорта, что на 26,1% (или на 1,7 млрд долл.) больше по сравнению с I полугодием 2016 года.

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При этом уже летом 2018 года на Украине прозвучали призывы пересмотреть экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС для поддержки украинского экспорта в страны Евросоюза. Как заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, свой рынок для иностранных товаров Украина открыла «бездумно»

"Это ненормально, это не в наших интересах. Необходимо садиться за стол, вести переговоры жестко, но конструктивно», — сказал Вилкул.

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