США рассматривают возможность усиления системы ПРО в мире

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность наращивания сил противоракетной обороны (ПРО) не только на территории страны, но и за ее пределами, сообщает Associated Press.

Отмечается, что власти США рассматривают возможность развертывания в космосе спутников, которые должны будут распознавать и отслеживать потенциально враждебные цели. Так, военные намерены сделать акцент на уничтожение ракет непосредственно перед пуском или сразу после него с помощью боевых беспилотников с лазерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Северного командования США Говард Томпсон заявил, что гиперзвуковое оружие РФ сделало устаревшими все системы американской ПРО. Так, по его словам, российская система «Авангард» резко сократит окно принятия решений для военного командования США.

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