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Путин проведет первое в 2019 году совещание с правительством РФ

Политика

Будут поставлены задачи в социально-экономического развития России

Москва, 16 января 2019, 07:22 — REGNUM  Сегодня, 16 января, президент РФ Владимир Путин проведёт первое в наступившем 2019 году совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Но главная тема совещания — приоритетные задачи и реализация социально-экономического развития России в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин преддверии Нового года по традиции провел встречу с членами правительства.

Участники встречи подвели итоги социально-экономического развития страны в 2018 году,

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Правительство России
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