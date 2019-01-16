Путин проведет первое в 2019 году совещание с правительством РФ

Москва, , 07:22 — REGNUM Сегодня, 16 января, президент РФ Владимир Путин проведёт первое в наступившем 2019 году совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Но главная тема совещания — приоритетные задачи и реализация социально-экономического развития России в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин преддверии Нового года по традиции провел встречу с членами правительства.

Участники встречи подвели итоги социально-экономического развития страны в 2018 году,

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