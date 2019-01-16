Премьер-министр Канады сильно разгневал Китай и получил жесткий ответ

Пекин, , 06:21 — REGNUM Китай выразил сильное недовольство словами премьер-министра Канады Джастина Трюдо, раскритиковавшего смертный приговор, вынесенный в Поднебесной канадскому наркоторговцу, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин призвала канадскую сторону уважать законы, право и юридический суверенитет Китая, исправить свои ошибки и прекратить, наконец, делать безответственные высказывания.

Ранее Трюдо заявил, что Китай «произвольно» приговорил канадского гражданина Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков. Хуа же отметила, что информация, данная Даляньским промежуточным народным судом, является очень специфической и исчерпывающей. По ее словам, факты свершения Шелленбергом преступлений налицо и не вызывают ни малейшего сомнения, а обвинение строится на неопровержимых доказательствах.

«Все люди равны перед законом, и это есть чистейшее воплощение духа и буквы закона», — заявила Хуа, отметив, что заявления ряда канадских представителей лишены минимального духа закона.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Канады сначала был приговорен Китаем к 15 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, однако в декабре 2018 года Шелленберг решил подать апелляцию на пересмотр его дела в суде. Примерно в это же время канадские власти задержали финансового директора китайской компании Huawei по требованию США.

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Китайское правосудие проявило отзывчивость и пересмотрело дело канадца, заменив 15 лет тюрьмы на смертную казнь. Оказалось, что в деле появились новые подробности, а Шелленберг оказался не последним человеком в целой сети контрабанды наркотиков, и за контрабанду 222 кг запрещенных веществ ему положена по китайскому закону смерть.

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