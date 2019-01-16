Что угрожает мировой экономике и суверенитету Белорусcии: Радио REGNUM

Москва, 16 января 2019, 08:00 — REGNUM
- Суверенитет Белоруссии может оказаться никому не нужным;
- Медведев назвал главные риски для экономики;
- Общественное обсуждение смены системы пенсионных накоплений анонсировано ЦБ;
- Перечислены новые льготы по ипотеке для семей с детьми;
- Роскомнадзор советует Google начать фильтровать контент.
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Читайте ранее в этом сюжете: Снижение бедности в России — иллюзия чиновников: Радио REGNUM