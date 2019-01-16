Между ветвями власти Хабаровского края разгорается война

Хабаровск, , 06:33 — REGNUM В Хабаровском крае набирает обороты конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти. Сроки окончания конфликта даже не просматриваются, он угрожает стать бесконечным. Губернатор и дума блокируют инициативы друг друга. Эксперты встревожены и настоятельно рекомендуют думе и главе региона сесть за стол переговоров во избежание фатальных последствий для населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Единороссы думы Хабаровского края хотят формировать местное правительство

«Днём сурка» назвало затянувшийся конфликт между правительством края и региональным парламентом ИА Амурмедиа.

Думские единороссы, самая многочисленная фракция, и губернатор с его новой командой никак не могут прийти к единому мнению по поводу вопроса об утверждении членов правительства края депутатами. Парламентарии продолжают отстаивать свою позицию по поводу ограничения кадровой инициативы губернатора Сергея Фургала. Фургал выступает категорически против. Время идёт — ничего не меняется, конфликт набирает обороты.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Краевой думы в очередной раз отклонил губернаторские поправки и рекомендовал думе принять изменения в Устав края, обязывающие губернатора согласовывать с парламентом ряд кандидатур членов правительства. Этот сценарий разыгрывается в стенах думы уже в четвёртый раз: депутаты настаивают, губернатор возражает, требуя сохранения своего права единолично утверждать все назначения в правительстве.

В правительстве края утверждают, что у них до сих пор нет понимания, каких именно членов правительства хотят утверждать депутаты: одно дело две-три кандидатуры, совсем другое — всё правительство. В думе требуют, чтобы глава региона сначала согласился принципиально с позицией депутатов. А уж затем можно будет определиться с конкретикой.

«Нас не слышат, с нами не хотят говорить, нам просто с порога заявляют, что мы не имеем права согласовывать. Но мы имеем такое право. Такая норма уже действовала в Хабаровском крае и ничего страшного не происходило», — подчеркнул спикер Закдумы края Сергей Луговской.

Спикер думы края подчеркнул также, что губернатор может воспользоваться своим правом вето. Но и депутаты могут проголосовать против и вето будет отклонено. В такой ситуации конфликт грозит уйти в бесконечность.

«Победителей в этой войне не будет. Обе стороны — и губернатор, и дума должны как можно быстрее сесть за стол переговоров. В противном случае, боюсь, всё будет очень плохо. Проиграет, в конечном счёте, население Хабаровского края — то самое население, которое выбирало и губернатора, и депутатов. Идёт борьба, результат мы увидим в сентябре 2018 года. И этот результат может быть сходным с результатами выборов в сентябре 2018 года. Выходить из этого конфликта нужно обоим сторонам. Почему президент России Владимир Путин может приехать в Государственную думу, отвечать на вопросы, вести диалог? Почему глава правительства Дмитрий Медведев может приехать в Госдуму? Почему губернатор Хабаровского края не может приехать в краевую думу? Пусть приедет! Пусть будут журналисты, телекамеры. Пусть люди увидят, как ведут диалог две ветви власти! Это совершенно нормальная ситуация, так должно быть! Пока же мы ничего нормального не наблюдаем. Две «головы» власти в крае клюют друг друга. Население в этом процессе — вообще лишнее звено, никто о нём не думает. Повторю — этот конфликт опасен как для губернатора, так и для «Единой России». Может начаться массовый исход из партии в регионе. Уже сегодня, по моей информации, многие члены правительства края хотят идти на выборы в краевую думу, в сентябре. Значит, есть понимание, что в нынешнем своём составе дума идёт куда-то не туда. Словом, ситуация очень тревожная. Всё это очень напоминает войну Трампа с Конгрессом США. Но у нас в Хабаровском крае, увы, совсем не та финансовая ситуация, чтобы мы могли позволить себе такие войны. Этот конфликт, который уже перешёл в медийную плоскость, грозит потерей инвестиционной привлекательности, что уж совсем недопустимо», — убеждён доктор политических наук, профессор ТОГУ Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на выборах губернатора Хабаровского края с большим отрывом победил выдвиженец ЛДПР, депутат ГД РФ Сергей Фургал. Он обошёл единоросса Вячеслава Шпорта, который руководил краем 9 лет. Между единороссами краевой думы и новым губернатором возник конфликт, причиной которого стало желание парламентариев утверждать назначения министров и вице-губернаторов. Сергей Фургал категорически против.