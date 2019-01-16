Депутат Якутии требует отставки президента АЛРОСА: Иванов должен уйти

Якутск, , 06:16 — REGNUM Фракция партии «Справедливая Россия» в Госсобрании Якутии настаивает на отстранении от должности Сергея Иванова — президента компании АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии. Об этом заявил депутат регионального законодательного органа Михаил Эверстов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Руководитель несёт ответственность за то, что произошло, — цитирует депутата ИА ТайгаПост. — Когда пришёл Иванов, люди в шахте погибли, произошла катастрофа на Вилюе. Депутаты долго ходили вокруг да около. Постоянно твердили, что мы будем приглашать руководство АЛРОСА. Я выступал с критикой своих коллег. Говорил, что нужно приглашать в парламент лично генерального директора АЛРОСА. Наша фракция считает, что Иванов должен уйти в отставку за то, что нас травит».

Депутат также заявил, что президент АЛРОСА должен персонально ответить за случившиеся на производстве во время его руководства компанией крупные ЧП.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в руднике «Мир» погибли 8 человек, люди остались под землёй после того, как в шахту прорвалась вода со дна карьера. Высказывались версии, что причиной трагедии стало то, что пласт породы между дном карьера и «потолком» шахт был слишком мал. Через год на Иреляхском месторождении компании размыло дамбы, и загрязнённая после промывки алмазов вода потекла в реки Якутии. ЧП коснулось тысяч людей, которые живут у берегов реки Вилюй и пьют оттуда воду.