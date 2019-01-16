Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM Экс-президента Мексики Энрике Пенью Ньето обвинили в получении денег от мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, сообщает портал Aristegui Noticias.

По данным портала, бывшего мексиканского президента в коррупции обвинил колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтес на суде по делу Гусмана в Нью-Йорке. Сифуэнтес заявил, что Ньето получил большую сумму от Коротышки за несколько месяцев до вступления в должность президента в 2012 году. Отметим, что именно во время президентского срока Энрике Ньето был пойман наркобарон Хоакин Гусман и экстрадирован в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября адвокат наркобарона Коротышки Джеффри Лихтманн заявил, что руководство Мексики, включая действующего президента страны, получали взятки от наркокартеля «Синалоа». Он подчеркнул, что мексиканские власти брали взятки у наркокартеля, а Соединенные Штаты лишь изображают заинтересованность в задержании истинного руководства наркомафии.

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