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Киев пересчитал пенсионеров

Политика

Назван средний размер пенсий на Украине

Киев, 16 января 2019, 05:01 — REGNUM  В настоящее время 11,47 млн жителей Украины являются пенсионерами, сообщает украинский пенсионный фонд.

Уточняется, что на 1 января 2019 г. средний размер пенсии равен 2,64 тыс. гривен (примерно 6,29 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава правления украинского пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что в стране на десять работающих граждан приходится 11 пенсионеров.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине пенсионеров больше, чем работающих — Пенсионный фонд

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Социально-экономический кризис на Украине
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