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Фрегат Черноморского флота отработал курсовую задачу в Средиземном море

Политика

Были выполнены все нормативы по обслуживанию вооружений и матчасти фрегата

Москва, 16 января 2019, 04:27 — REGNUM  Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» выполнил курсовую задачу К-1 в акватории Средиземного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе выполнения курсовой задачи моряки отработали навыки приготовления корабля к бою и походу, борьбы за живучесть, а также по противовоздушной и противодиверсионной обороне. Отмечается, что были выполнены все нормативы по обслуживанию вооружений и материальной части фрегата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на Кипр с деловым визитом. На следующий день, 29 декабря, фрегат покинул порт Лимасола и отправился в акваторию Средиземного моря выполнять поставленные задачи.

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Военно-морской флот
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