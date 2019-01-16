Самолет-разведчик США не долетел до Приднестровья

Тирасполь, , 04:02 — REGNUM Американский самолет разведки Beech MC-12W Liberty совершил 14 января совершил полет вдоль приднестровско-украинской границы, однако на территорию ПМР не залетал. Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны ПМР, «средствами радиолокационной разведки подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики указанное воздушное судно не было обнаружено, государственную границу Приднестровской Молдавской Республики не пересекало».

«Ситуация вокруг воздушного пространства Приднестровской Молдавской Республики находится под постоянным контролем средств противовоздушной обороны», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило, что американский самолет-разведчик вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль границы с Приднестровьем. Самолет имеет в своем оснащении мощное радиоэлектронное оборудование.