Путин: «Турецкий поток» должен быть защищен от произвола Брюсселя

Москва, , 04:16 — REGNUM Страны Европейского союза, заинтересованные в российском газе, должны добиться гарантий от Брюсселя, что продолжению газопровода «Турецкий поток» не будут чинить препонов, заявил российский президент Владимир Путин в интервью газете «Вечерние новости».

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», — заявил Путин.

Напомним, «Турецкий поток» — это проект газопровода из Анапского района (Краснодарский край) в европейскую часть Турции по дну Черного моря. Первая нить будет проводить газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Кроме того, готовится продление газопровода за пределы Турции по маршруту Болгария — Сербия — Венгрия.

В конце ноября в Стамбуле (Турция) прошла церемония завершения морского участка «Турецкого потока», на которой присутствовал Путин. В декабре 2019 года планируется полное завершение строительства газопровода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало строительства наземной части «Турецкого потока».

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