Мэй не уйдет несмотря на провал ее плана Brexit

Лондон, , 03:47 — REGNUM Уходить в отставку в связи с неодобрением ее плана Brexit палатой общин британский премьер-министр Тереза Мэй не планирует, сообщает Reuters.

По словам представителя британского премьер-министра, Мэй будет продолжать добиваться вывода Великобритании из состава Европейского союза.

Напомним, абсолютное большинство депутатов палаты общин 15 января отказалось признать план Мэй по Brexit: «против» проголосовали 432, «за» — только 202. После этого лейбористы призвали выразить вотум недоверия консерваторам во главе с Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй сказала, что так или иначе добьется осуществления Brexit, тем более, что британский народ, по ее словам, ждет определенности, копится агрессия из-за проволочек с этой проблемой.

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Между тем в Британии уже назвали голосование общим провалом, «чистилищем» и плохим знаком для страны. Ситуацию прокомментировали политики в ряде стран — членов ЕС.

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