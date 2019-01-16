Шойгу: Развитие военного сотрудничества с союзниками нужно вести активнее

Москва, , 03:26 — REGNUM Россия заинтересована в более активном развитии военного сотрудничества с союзниками, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает телеканал «Звезда».

По его словам, прежде всего, это касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). За выполнением гособоронзаказа необходим эффективный контроль. Тогда к концу 2019 года Россия сможет выйти «на установленные показатели выполнения гособоронзаказа».

Шойгу подчеркнул, что в итоге боевые возможности российских вооруженных сил будут подняты на более высокий уровень.

Напомним, 15 января Шойгу провел селекторное совещание, на котором заявил, что более 1,44 трлн рублей выделяется в этом году на реализацию гособоронзаказа.

Читайте подробнее: Шойгу рассказал, сколько потратят на перевооружение в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря российский президент Владимир Путин подписал документы об учреждении в ОДКБ института партнеров и разрешении странам-участницам направлять на саммит организации не только глав государств, но и глав правительств.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил ввести понятие «партнеров ОДКБ»