Шойгу: Развитие военного сотрудничества с союзниками нужно вести активнее

Москва, 16 января 2019, 03:26 — REGNUM Россия заинтересована в более активном развитии военного сотрудничества с союзниками, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает телеканал «Звезда».
По его словам, прежде всего, это касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). За выполнением гособоронзаказа необходим эффективный контроль. Тогда к концу 2019 года Россия сможет выйти «на установленные показатели выполнения гособоронзаказа».
Шойгу подчеркнул, что в итоге боевые возможности российских вооруженных сил будут подняты на более высокий уровень.
Напомним, 15 января Шойгу провел селекторное совещание, на котором заявил, что более 1,44 трлн рублей выделяется в этом году на реализацию гособоронзаказа.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря российский президент Владимир Путин подписал документы об учреждении в ОДКБ института партнеров и разрешении странам-участницам направлять на саммит организации не только глав государств, но и глав правительств.
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