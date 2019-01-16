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Южная Корея больше не считает КНДР врагом

Политика

В строительство мирного процесса активно вовлечены оборонные ведомства двух сторон

Сеул, 16 января 2019, 03:06 — REGNUM  Военное ведомство Южной Кореи исключило из опубликованной «Белой книги» по вопросам обороны упоминание КНДР в качестве «врага» и изменил подразумевающие Пхеньян формулировки в тексте, сообщает Синьхуа.

«Врагами» в этом документе обычно именуются «все силы, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, безопасности граждан и имуществу страны». Следовательно, КНДР больше ничему этому не угрожает.

В новом издании «Белой книги» подчеркивается, что отношения между Сеулом и Пхеньяном постоянно колеблются между военной конфронтацией и примирением и сотрудничеством. Однако в 2018 году лидеры двух сторон Корейского полуострова Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели успешный саммит, который создал в регионе новую обстановку, запустив процесс его денуклеаризации. Формируется долгосрочный мирный механизм, в создание которого включены министерства обороны Севера и Юга; заложена надежная основа для смягчения военной напряженности и строительства взаимного доверия.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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