Языковой скандал в Молдавии: полиция отказывается говорить по-русски

Кишинёв, , 02:57 — REGNUM В Молдавии разгорелся скандал на этническо-языковой почве. Сотрудник дорожной полиции, остановив на юге страны водителя из Гагаузии, демонстративно отказался говорить с ним на русском языке, который в Молдавии является языком межнационального общения, передает корреспондент ИА RE.

Видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в молдавских соцсетях. Там появились сотни комментариев с одобрением действий полицейского, его назвали «героем» и призывали следовать его примеру. Дошло и до прямых призывов к расправе над русскоязычными согражданами.

В полиции действия сотрудника оправдали, заявив, что «водитель должен знать государственный язык», хотя, согласно молдавскому законодательству, госслужащий обязан отвечать гражданину на языке, на котором тот обращается, либо предоставить переводчика.

Глава Гагаузии Ирина Влах выразила возмущение незаконными действиями полицейского и заявила, что ждет реакции МВД.

Русский язык в Молдавии, согласно действующему законодательству, на практике постоянно нарушаемому властями страны, имеет статус языка межнационального общения. В Гагаузской автономии русский язык является родным или вторым родным для абсолютного большинства населения, а также наряду с молдавским и гагаузским имеет статус одного из официальных языков.

Согласно аналитическому отчету «Русский язык на постсоветском пространстве: сравнительное исследование распространенности» (март 2009 года), осуществленному Исследовательской группой «Циркон», в Молдавии русский язык считают родным от 20% до трети населения, предпочитают общаться на нем более 40%, свободно владеют — более 70%, могут объясниться — более 90%, а понимают — более 95%.

Обнародованные в 2011 году результаты социологического опроса, проведенного институтом CBS-AXA, свидетельствуют о том, что около 62% жителей Молдавии свободно владеют русским языком в устной и письменной форме, еще 18% говорят по-русски свободно, но пишут с ошибками, 7% — могут общаться с русскоговорящими, еще 5% лишь понимают русский язык, но не могут говорить, и лишь 1% совершенно не владеют им.

Кроме того, по данным наиболее авторитетного в Молдавии опроса «Барометр общественного мнения», более половины населения Молдавии выступают за придание русскому языку статуса второго государственного, в то время как против этой идеи выступают чуть более трети опрошенных.

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