The Guardian: поражение плана Мэй по Brexit – новый шаг к унижению Британии

Лондон, , 02:25 — REGNUM Провал политики британского премьер-министра Терезы Мэй доказан голосованием по ее плану по Brexit, пишет The Guardian.

В своей статье Джонатан Фриланд приводит «каталог ошибок премьер-министра», который привел к тому, что теперь британцы «сталкиваются с параличом и унижением». Страна находится «в подвешенном состоянии, если не в чистилище».

«Это означает, что, если что-то не изменится и парламентарии не смогут договориться друг с другом, 29 марта Британия выйдет из ЕС без сделки — результат, который, за исключением самых безумных «брекситёров», означает экономическую и социальную катастрофу для страны», — пишет Фриланд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по Brexit в палате общин, которая отвергла план Мэй, вызвало бурную реакцию как в самой Британии, так и за ее пределами. Лейбористы инициировали голосование по вотуму недоверия правительству консерваторов.

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