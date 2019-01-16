Посольство РФ призвало граждан России быть осторожными в Найроби

Москва, , 02:06 — REGNUM Посольство России в Кении обратилось с призывом к российским гражданам, находящимся в кенийской столице Найроби, проявлять бдительность в связи с недавним нападением боевиков, сообщает пресс-служба российской дипмиссии на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что правоохранительные органы Кении продолжают мероприятия по нейтрализации боевиков. В связи с этим сотрудники посольства призывают граждан России проявлять бдительность.

«Посольство призывает всех российских граждан, находящихся сейчас в кенийской столице, проявлять повышенную бдительность, избегать района Westlands, оставаться дома или в своих гостиничных номерах», — заявляют дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в кенийской столице Найроби. Возле отеля Dusit D2 произошло несколько взрывов, после чего по гостинице был открыт огонь из огнестрельного оружия. Число жертв пока не известно. Также неизвестно, какая группировка совершила атаку.

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