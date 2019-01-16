Прага, , 02:04 — REGNUM Любой вариант выхода Великобритании из состава Европейского союза приемлем с точки зрения властей Чехии, сообщил журналистам чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек.

«Чехия готова к любому варианту Brexit», — сказал Петржичек.

По словам министра, Прага хотела бы и после Brexit сохранить доверительные отношения с Лондоном. Прежде всего речь идет о торговых отношениях, образовании, сфере безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план британского премьер-министра Терезы Мэй по выходу из состава ЕС не поддержали члены палаты общин, подавляющее большинство из которых проголосовали 15 января «против». Мэй сказала, что все равно добьется Brexit.

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