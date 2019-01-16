Борис Джонсон назвал итоги голосования по Brexit общим поражением

Лондон, , 01:07 — REGNUM Провальные результаты голосования по плану Brexit, предложенному британским премьер-министром Терезой Мэй, являются общим поражением, заявил бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает ВВС.

Комментируя результаты голосования в палате общин, где вариант Мэй поддержали лишь 202 депутата при 432, которые голосовали «против», Джонсон сказал, что у главы правительства есть мандат «вернуться в Брюссель», чтобы добиться на переговорах сделки «получше».

Со своей стороны политик обещал быть на стороне кабинета Мэй во время голосования о вотуме недоверия правительству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по плану выхода Великобритании из Европейского союза, предложенному Мэй, состоялось 15 января. Большинство членов палаты общин отвергло его.

Члены Лейбористской партии (оппозиция), воспользовавшись ситуацией, инициировали голосования о вотуме недоверия правительству.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза