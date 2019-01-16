Выборы на Украине: «Страна может получить собственного Трампа»

Москва, , 00:45 — REGNUM Украинский шоумен Владимир Зеленский может сыграть в политике Украины ту же роль, какую сыграл в США Дональд Трамп. Об этом 15 января заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Среди всех президентов Украины никогда не работало ещё амплуа злого клоуна, как в случае с Дональдом Трампом в США. Поэтому ошибку допускают эксперты, когда сравнивают Зеленского или с Рейганом, или со Шварцнеггером. Я бы его сравнивал в этом плане с шоуменом Трампом. И в этом качестве Зеленский может сработать», — заявил Трофимчук.

Эксперт обратил внимание на то, что в украинских СМИ ранее обсуждался сценарий «избрания» преемником Порошенко солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Посмотрите, сколько эту цепь — уже несколько лет, — разматывают те, кто готовился к президентским выборам на Украине. Сначала пробовали Вакарчука, но он, видимо, не подошёл. Выскочил всё-таки Зеленский, и именно он был заявлен в качестве кандидата в этом контексте», — указал политолог.

По его мнению, сейчас на Украине сложились подходящие условия для того, чтобы там «выстрелил» кандидат, аналогичный Дональду Трампу, и уже сейчас новая ситуация серьёзно поменяла политическую обстановку в стране.

«Тимошенко на этом фоне абсолютно теряется, хотя она имела шансы. Фактор Зеленского всё смешал. Появился фактор, появилась фигура, которой до этого до сих пор в этом балагане не было», — отметил Трофимчук.

«Программа здесь может быть простая — просто упереть палец в лоб Порошенко и сказать, что олигархов у нас (во власти) быть больше не должно. Украинцы давали достаточный срок, чтобы олигарх после «красного директора» Януковича себя показал — больше нам олигархи не нужны. И тотальное снижение всех цен и тарифов на Украине», — полагает он.

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. По данным украинского Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов лидирует бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, затем украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.