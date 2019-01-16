Автокефалия ПЦУ: «Украина получила церковь мёртвых душ»

Москва, , 00:44 — REGNUM Автокефалия украинской церкви не оправдает возложенных на неё ожиданий президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 15 января заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Томос даст на выборах Петру Порошенко пять процентов. Но это не процент верующих, не православных. Это вся «анти-Россия». Это те, которые говорят, чтобы гнать московского попа и «мы не хотим говорить с богом языком агрессора». Это католики, униаты и многие другие», — заявил Мишин.

«Мы имеем в государстве церковь мёртвых душ, в которой верующих нет, но есть сама государственная церковь», — подчеркнул он.

В связи с этим полная нежизнеспособность «новой украинской церкви» становится совершенно очевидной — она объединяет людей не по религиозному признаку, а по политическому, который весьма переменчив и в изменившихся обстоятельствах может подорвать её позиции, считает эксперт.

В конечном счёте автокефалия превращается в странное образование, получившее по итогам преобразований прав меньше, чем у Украинской православной церкви Московского Патриархата, и не обладающее реальной поддержкой верующих.

При этом даже краткосрочные политические выгоды от автокефалии для Порошенко, скорее всего, окажутся весьма ограниченными, отметил Мишин. По его словам, большинство политологов недооценивают фигуру бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, на которого, похоже, в итоге и решил сделать ставку Вашингтон.

«Недооценён фактор Гриценко. Все грантоеды, все проамериканские депутаты и политические силы сейчас поддержали именно Анатолия Гриценко», — отметил он.

Напомним, что очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Соцопросы свидетельствуют, что именно Тимошенко занимает первое место. Согласно соцопросам, лидирует в рейтинге кандидатов бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за ней следует украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. ЦИК Украины также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, лидера партии «Наши» Евгения Мураева и внефракционного народного депутата Виталия Куприя.