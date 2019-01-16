Киев, , 00:15 — REGNUM С Украины в Россию в 2018 году пассажиропоток упал на 15%, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 15 января УНИАН.

По его словам, пассажиропоток упал потому, что граждане Украины «выбирают направление ЕС». Министр отметил, что Киев развивает железнодорожное сообщение с Польшей и Венгрией, а в 2019 году будут новые поезда в направлении Словакии.

Напомним, ранее Омелян предлагал закрыть железнодорожное сообщение с Россией так же, как было закрыто авиационное сообщение. Это бы лишило тысячи украинских граждан работы.

Отметим, русофобская позиция Украины не имеет ничего общего с заботой о народе, поскольку отказ от сотрудничества с Россией уже привел к серьезным экономическим и политическим проблемам для Киева.