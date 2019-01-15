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МУС оправдал экс-президента Кот-д'Ивуар Лорана Гбагбо

Политика

Гбагбо содержался под стражей с 2011 года

Гаага, Нидерланды, 15 января 2019, 20:51 — REGNUM  Международный уголовный суд в Гааге вынес оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуар Лорану Гбагбо, 15 января передает агентство Reuters.

МУС счел недоказанными обвинения в военных преступлениях против Гбагбо и его соратника Чарльза Гуде, которые содержатся под стражей с 2011 года.

Напомним, в 2011 году Гбагбо был свергнут с поста президента войсками действующего президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары при поддержке военных Франции и миссии ООН.

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Военные преступления
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