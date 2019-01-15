Премьер-министр Греции призвал парламент поддержать сделку с Македонией

Афины , , 20:17 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал парламент страны поддержать его правительство и сделку по названию с соседней Македонией, 15 января передает агентство Reuters.

Ципрас призвал законодателей «прислушаться к совести и уважать интересы людей» и «исполнить патриотический долг» в ходе голосования по вопросу о доверии правительству, которое назначено на среду 16 января.

В настоящий момент «Сириза» Ципраса контролирует 145 мест в 300-местном парламенте Греции. Для победы в голосовании Ципрасу необходимо заручиться поддержкой не менее 151 законодателя.

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