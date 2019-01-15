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Украинские казаки не признали решение киевского суда об их запрете

Политика

Организация «Верное казачество» продолжит бороться с киевским режимом

Украинские казаки не признали решение киевского суда об их запрете
Иллюстрация: Vk.hrest.info
Верное казачество

Луганск, 15 января 2019, 20:01 — REGNUM  Решение киевского суда о ликвидации международной общественной организации «Верное казачество» не признается организацией, заявил атаман «Верного казачества» Алексей Селиванов, сообщает 15 января «Луганский информационный центр».

По его словам, на Украине организацию обвинили в противодействии работе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), срыве мобилизации, работе против активистов «Евромайдана», государственной измене и так далее.

Селиванов отметил, что «Верное казачество» изначально не признало незаконную киевскую власть и всегда боролось против нацистской идеологии украинских радикалов, поэтому решение киевского суда ничего не значит для организации.

Напомним, после госпереврота 2014 года в Киеве к власти пришли украинские националисты. Их целью стало насаждение русофобской идеологии в обществе и искоренение русской культуры на Украине.

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