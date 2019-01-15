Как золотовалютные резервы Украины превратили в «страховую кассу»

Марьян Сидорив, , 19:54 — REGNUM

В начале января Национальный Банк Украины с плохо скрываемым триумфом сообщил, что «по итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным». На 31 декабря 2018 года золотовалютные резервы (ЗВР) Украины составляли 18 808,45 миллиарда.

Более того, в банке заметили, что впервые за последние годы он преодолел т.н. критический порог, под которым традиционно понимается способность покрыть трехмесячный импорт товаров в страну. В Украине, за последние три месяца 2018-го он составил 14 274,7 миллиарда долларов. Это радостно, поскольку моя страна впервые достигла того уровня золотовалютных резервов, с которого «птенцы Майдана» стартовали в 2014 году. Тогда их было $20,415 миллиарда. Но при ближайшем рассмотрении желание кричать «ура!» и в воздух чепчики бросать почему-то пропадает.

Во-первых, значительно снизилось «качество» ЗВР. В 2016 году в их составе слитки и монетарное золото составляли 6%, валюта и депозиты — 9%, специальные права заимствования (СПЗ, искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом) — 18% и ценные бумаги — 67%. На конец октября прошлого года ценные бумаги занимали уже 80,3% в структуре резервов. Золота оставалось 5,4%, СПЗ практически не осталось ($10,65 миллиона на октябрь 2018 года).

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте — это, конечно, хорошо, но состав этих ценных бумаг, полагаю, знают считанные люди на планете. И те, в своей массе, не в Украине. И в публичном доступе нет информации — что это? Хотелось бы, что бы это были высоколиквидные трежерис госказначейства США или, там, китайские «offshorerenminbibonds», но ведь это могут быть и какие-нибудь акции недоброй памяти банка LehmanBrothers, с банкротства которого начался мировой финансовый кризис 2008 года. В любом случае, повышение доли ценных бумаг в структуре любой ЗВР — это совсем недобрый признак состояния резервов.

Самая ликвидная и важная часть резервов, которую можно задействовать в режиме реального времени — это валюта, золото и СПЗ. Доля валюты в украинских ЗВР на конец 2018 года достигла неимоверных (для последних пяти лет) двадцати семи процентов и надо отдать должное правительству Гройсмана — они смогли это сделать. Беда только в том, что это деньги не украинские и не для Украины.

Нацбанк честно признал, что главной причиной резкого увеличения уровня международных резервов является поступление транша от Международного валютного фонда (около 1,4 миллиарда долларов), а также финансирование в рамках гарантий Всемирного банка и кредитной программы ЕС — около 1 миллиарда долларов в целом. Плюс правительство привлекло $540 миллионов долларов, выпустив долговые облигации. Следовательно, из двухмиллиардного годового роста ЗВР три миллиарда — это деньги не заработанные, а взятые в долг.

Которые надо отдавать, и Украина отдает. В Нацбанке сообщили, что «в течение года (2018-го — М.С.) средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и НБУ по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. Их общая сумма составила 8,1 млрд долларов США».

Нынешний год будет для страны еще круче: по разным источникам, Украина должна будет выплатить от 9,1 до 12,7 миллиардов долларов. Из них, как минимум, 4,8 миллиарда (не считая процентов) — это внешний долг, который будет возвращаться в валюте. И именно с этой «неизбежностью-2019» и связан скачкообразный рост ЗВР Украины в конце 2018 года. Ведь не секрет, что МВФ дает кредиты не в бюджет и не в экономику, а именно в резервы Национального банка. Но Нацбанк этими средствами распоряжаться не может, поскольку единственное, на что он имеет право тратить кредит от МВФ — это на возврат долга перед МВФ.

Отсюда вывод: рост золотовалютных резервов Украины не имеет никакого отношения ни к экономике страны, ни к благосостоянию ее населения. Это не более, чем гарантия возврата средств, вложенных глобализированным капиталом в конкретный регион между Дунаем и Доном. С перспективой долгосрочного «выдаивания» этих территорий.

Внешние заимствования позволяют местному правительству обслуживать долг, но не дают никакой перспективы ослабления долговой удавки. Потому что возврат основного «тела кредитов» возможен только из тех средств, которые страна зарабатывает на своих ресурсах, производстве, транзите и тому подобное. Иными словами — из продажи товаров и услуг.

По внешней торговле товарами у Украины в январе-октябре 2018 года отрицательное сальдо составляет 7 949 765,1 тысяч долларов, причем с очень неприятной динамикой: за десять месяцев экспорт увеличился на 10,3, а импорт — на 17 процентов.

Потери от торговли товарами несколько компенсируются позитивом от торговли услугами: сальдо за 9 месяцев прошлого года — плюс 4 632 119,4 тысячи долларов, при позитивной динамике (экспорт увеличился на 11,6, а импорт — всего на 5 процентов).

Но и здесь существует «политический стопор». Основной доход здесь — это «транспортные услуги», на которых Украина зарабатывает 3 344 485,3 тысяч долларов «чистыми». Из них более 2,2 миллиарда долларов — это «услуги трубопроводного транспорта». То есть, от той самой «трубы», которая доставляет российский газ в Европу.

В конце 2019 года заканчивается срок действия контрактов на транзит и поставку газа с Украиной. И именно этот контракт, как выразился зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, «ни при каких условиях, даже при перемене местами солнца и месяца, продлен не будет». Владимир Путин тоже откровенно ухмылялся, когда обещал Ангеле Меркель, что украинская газотранспортная система будет обязательно использована в будущем «с учетом экономической целесообразности».

То есть в конце наступившего года будет заключен новый контракт, и что-то подсказывает, что новый вариант будет для Украины совсем не ласковым. Как и перспектива любых доходов от транзита из Азии в Европу.

Как Украина будет выкручиваться из своего «долгового ярма» — это отдельный разговор. Пока же можно резюмировать, что золотовалютные резервы страны — это совсем не финансовый трехмесячный страховой полис на случай «критического кризиса», а страховой инструмент заимодавцев на случай коллапса государства.

Обидно! Ведь когда-то великий философ Винни-Пух сказал, как отрезал: «А зачем на свете мёд? Для того, чтобы Я его ел. По-моему, так!» Но это не про украинцев и не про их золотовалютный резерв.

Киев