Новый помощник появился у главы Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 19:39 — REGNUM В штате администрации главы Кабардино-Балкарии произошли кадровые изменения. На должность помощника руководителя республики назначен Владимир Кушхабиев. Указ об этом подписал врио главы республики Казбек Коков. Документ опубликован 15 января на сайте главы и правительства региона.

Известно, что до назначения на этот пост Кушханбиев занимал пост помощника главы министерства инфраструктуры и цифрового развития.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года назначенный временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указы об освобождении от должности советников руководителя республики Заура Ворокова и Сергея Касумова, а также помощника главы Анзора Гонибова.

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