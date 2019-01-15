В Челябинске завершён приём документов на пост главы города

Челябинск, , 19:36 — REGNUM В Челябинске на пост главы города документы подали 16 человек. Об этом журналистам сообщили в городской думе.

На пост главы города заявились предприниматели, общественники и другие горожане. Также в списке значится врио главы Владимир Елистратов. Его местные наблюдатели называют фаворитом борьбы за пост мэра.

К настоящему времени приём документов завершён. Возможно, в конце февраля Челябинск уже обретёт нового мэра. Этому будут предшествовать изучение документов соискателей и собеседование с ними. В двадцатых числах февраля конкурсная комиссия назовёт двоих наиболее достойных стать мэром, а затем своё слово по представленным кандидатурам скажут депутаты городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главы города освободился 20 ноября. Занимавший его с лета 2015 года Евгений Тефтелев добровольно ушёл в отставку. Этому предшествовал мусорный коллапс, который охватил Челябинск в сентябре. Его последствия удалось разгрести лишь спустя несколько недель.