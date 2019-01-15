Вице-премьер Италии: Юнкер совершил ошибки, за которые надо платить

Рим, , 19:24 — REGNUM Заявление Жана-Клода Юнкера, в котором он признал некоторые ошибки в работе возглавляемой им Еврокомиссии — это «крокодиловы слезы», написал во вторник, 15 января, в официальном блоге правящего итальянского «Движения 5 звезд» его лидер, вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Юнкер за четыре месяца до выборов в Европарламент (и смены состава Еврокомиссии) начинает чувствовать, что земля уходит у него из-под ног, отметил Ди Майо.

Действия Юнкера «и его приспешников» привели к ухудшению жизни многих тысяч европейских семей, при этом Еврокомиссия выбрасывала миллиарды евро на бессмысленные проекты вроде парламентского центра в Страсбурге, написал вице-премьер.

«Это ошибки, за которые платят», — заявил Ди Майо.

Ранее Юнкер в своем выступлении в Страсбурге на церемонии по случаю 20-летия единой европейской валюты признал некоторые ошибки в работе Еврокомиссии. В частности, он заявил, что евробюрократы «не проявили достаточной солидарности в отношении Греции и ее граждан» и проявляли «опрометчивую строгость» по финансовым вопросам.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, нынешние правящие в ЕС «народники» и «социалисты» потеряют от 20% до 30% голосов и утратят совокупное большинство в новом составе парламента.

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