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ВСУ в 2019 году примут участие в 20 иностранных военных учениях

Политика

А на территории Украины пройдут шесть многонациональных военных учений

ВСУ в 2019 году примут участие в 20 иностранных военных учениях
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Киев, 15 января 2019, 19:30 — REGNUM  В 2019 году украинские военнослужащие примут в 20 военных учениях за рубежом, заявил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает 15 января УНИАН.

По его словам, на территории Украины в 2019 году пройдут шесть военных учений, в которых примут участие иностранные войска. Подолян отметил, что крупнейшие учения для ВСУ: «Rapid Trident», «Sea Breeze», «Кленовая арка» и «Ривериан».

Напомним, после государственного переворота в 2014 году в Киеве Украина уделяет особое внимание развитию своих вооруженных сил. Цель Киева — силовой захват Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) для проведения последующих карательных операций на их территории.

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Вооруженные силы Украины
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