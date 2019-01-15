ВСУ в 2019 году примут участие в 20 иностранных военных учениях

Киев, , 19:30 — REGNUM В 2019 году украинские военнослужащие примут в 20 военных учениях за рубежом, заявил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает 15 января УНИАН.

По его словам, на территории Украины в 2019 году пройдут шесть военных учений, в которых примут участие иностранные войска. Подолян отметил, что крупнейшие учения для ВСУ: «Rapid Trident», «Sea Breeze», «Кленовая арка» и «Ривериан».

Напомним, после государственного переворота в 2014 году в Киеве Украина уделяет особое внимание развитию своих вооруженных сил. Цель Киева — силовой захват Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) для проведения последующих карательных операций на их территории.