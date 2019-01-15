МИД РФ: Переговоры с США по ДРСМД закончились ничем

Женева, Швейцария, , 19:06 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябок рассказал об итогах переговоров с США по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление Рябков сделал журналистам сегодня, 15 января, по итогам прошедших в Женеве переговоров.

Рябков рассказал, что в прошедших в Женеве переговорах принимали участие представители практически всех ведомств и структур, как с российской, так и с американской стороны, которые занимаются темой ДРСМД. Вопрос о ДРСМД был единственным в повестке дня.

Стороны подробно провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, которые вызывают озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договоров и вокруг него. Все это ни к чему не привело, сказал Рябков.

«В целом, вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава американской делегации на этих переговорах в Женеве заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон назвала переговоры разочаровывающими и также констатировала их провал.