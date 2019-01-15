Эксперт рассказал, у кого экс-глава СБУ отберет голоса на выборах

Киев, , 19:04 — REGNUM Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко может набрать на украинских президентских выборах 1% голосов. Об этом 15 января написал на своей странице в Фейсбук председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«О выдвижении Игоря Смешко. Я с большим уважением отношусь к нему как к человеку и одному из лучших спецов в Украине по вопросам национальной безопасности. Но у меня очень большой скепсис относительно его шансов на президентских выборах. Большинство избирателей его просто не знает. На масштабную раскрутку необходимы время и огромные средства. Думаю, что не хватит ни того, ни другого. К тому же публичная политика — это явно не его сфера. Он силен совсем в другом, а не в искусстве обольщения электората. Максимум, на что он может рассчитывать — около 1% голосов», — отметил Фесенко.

По его словам, Смешко используют, чтобы отнять голоса у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и президента Петра Порошенко.

«Я не верю в версию, что он технический кандидат Зеленского и будет на кого-то гавкать. Это не его стиль. И для него было бы унизительно выступать в такой роли. Два возможных объяснения его участия в выборах: 1) Его ближайшее окружение и главный политтехнолог и одновременно основной медиа-промоутер раскрутили Смешко на это. Предвыборные иллюзии — это страшное и алогичное состояние. Даже разумные люли теряют голову. 2) Его используют втемную, чтобы он отобрал несколько десятых процента, или у Гриценко (скорее всего), или у Порошенко», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января экс-глава СБУ Смешко принял решение баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. Смешко заявил, что вынужден идти в президенты, потому что «очень хорошо знает всех тех», кто хочет взять на себя управление государством.

«Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины», — отметил Смешко.

Напомним, 62-летний Смешко работал в минобороны Украины с 1992-го по 2001 год. В 2002—2003 годах был заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2003-го по 2005-й возглавлял СБУ.