Архимандрит УПЦ: «Мы не будем вывозить ценности в Россию»

Киев, , 19:00 — REGNUM Священники канонической Украинской православной церкви не покинут территорию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и не будут вывозить в Россию церковные реликвии. Об этом 15 января на брифинге в Киеве заявил архимандрит Украинской православной церкви в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Поликарп.

Он пообещал не вывозить в Россию украинские святыни.

«Я разочарую оппонентов, мы проявляем свою меру патриотизма. Мы вкладываем в святыню все людские пожертвования. Никуда мы не собираемся выезжать из нашей святыни, ни в Россию, ни куда ещё, потому что мы — украинцы. Мы живем на своей земле. Мы молимся за свой народ и молимся за своё государство, чтобы его благословлял господь. Повторюсь: мы никуда не собираемся отсюда выезжать, вывозить святыни и не собираемся тянуть в Москву через Днепр лаврскую большую колокольню», — рассказал Поликарп, комментируя пропажу в лавре восьми икон 19 века и других предметов.

Он напомнил, что в 90-е годы УПЦ реставрировала иконостас Киево-Печерской лавры и многие помещения лавры.

«Иконостас драгоценный, середины 18 столетия, 1750-ых гг. Каждый кивот вокруг икон позолоченный, оригинальный. Тут 63 иконы, вокруг каждой иконы свой кивот, своя рама с неповторимым узором. Вы посмотрите на эту позолоту. Позолоту, которую мы принимали была такой, как сейчас в Святой Софии. Там точно хранят пыль 19 века, там не постыдились провести объединительный собор на фоне той страшной позолоты, там трещины до самого дерева. В 90-е годы проведена капитальная реставрация этого иконостаса… И кто нам может сказать, что мы не бережем нашу святыню, и кто может сказать, что мы не патриоты?» — задался вопросом Поликарп.

Ранее, 5 января, депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что, по его информации, часть мощей, которые хранились в Киево-Печерской лавре, вывезена в Россию. Он призвал министерство культуры провести «инвентаризацию» оставшихся реликвий.

«Есть проблема, которая состоит в том, что, скорее всего, там уже все (мощи, — ред.) вывезено. То есть понимая, что рано или поздно такое может случиться, давно уже там для основания соборов в Сибири повывозили все эти мощи. Это та информация, которая у нас есть», — сказал Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января бомжи и наркоманы подожгли одно из зданий на территории Киево-Печерской лавры. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. «Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без постоянного места жительства», — говорится в сообщении МВД Украины в Twitter. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег матрасы, которые были в здании. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 11 января заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко заявил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре не было обнаружено восемь икон, деревянную чашу и крест. По его словам, все пропавшие иконы были созданы в 19-м веке. При этом в министерстве культуры Украины сообщили, что в течение 1988−2000 годов Киево-Печерская лавра получила на хранение 829 предметов, но 10 из них пропали.