Митрополит УПЦ: минкультуры Украины не передавало лавре «ничего ценного»

Киев, , 18:54 — REGNUM Настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Павел рассказал, что пожар на территории лавры устроил 24-летний наркоман. Соответствующее заявление Павел сделал на брифинге 15 января.

«Парень наркоман, 24 года, на тот момент укололся и не мог говорить. Потом, когда он пришел в чувства, он сказал, что это он сделал. Потому что несколько дней подряд, когда было очень холодно, они выбили окно, туда зашло несколько человек. Они что-то не поделили. Он взял бензин или солярку, облил и поджег на втором этаже. Как раз в 17.00 было богослужение. Там у нас в храме сидит дежурный. Мы вызвали полицию, вызвали пожарных», — сказал Павел.

Он сообщил, что УПЦ на протяжении десятилетия не может отремонтировать здание бывшего лабораторного корпуса инфекционной больницы, которое находится в распоряжении церкви.

«Приблизительно в 22.00 пожар был полностью потушен. На территории ничего такого не было, ничего не сгорело, потому что он (корпус) уже с десяток лет совсем не эксплуатировался, ни инфекционной больницей, потому что там был лабораторный корпус. На сегодня там всё залито водой. С весны мы должны были начинать там ремонт и сделать там больницу», — рассказал Павел.

Кроме того, Павел не сказал, куда пропали восемь икон, переданных министерством культуры на хранение в Киево-Печерскую лавру.

«Я не могу сказать, сколько их передавалось, потому что я не был в то время… В этих протоколах не понятно, что, как подписано… Это не главный фонд, ничего ценного нам никто не давал… Мы ничего не испортили, наоборот, мы отремонтировали то, что нам перешло», — подытожил Павел.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко заявил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре не были обнаружены восемь икон, деревянная чаша и крест. По его словам, все пропавшие иконы были созданы в 19-м веке.

При этом в министерстве культуры Украины сообщили, что в течение 1988−2000 годов Киево-Печерская лавра получила на хранение 829 предметов, но 10 из них пропали.

Напомним, 14 января в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. «Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без постоянного места жительства», — говорится в сообщении МВД Украины в Twitter. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег матрасы, которые были в здании. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.