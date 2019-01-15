США разочарованы переговорами с Россией по ДРСМД в Женеве

Женева, Швейцария, , 18:43 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что переговоры с российской стороной в Женеве по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стали для американской стороны разочарованием. Об этом Томпсон заявила журналистам сегодня, 15 января, по итогам переговоров.

По словам Томпсон, американская сторона была крайне разочарована тем, что российская сторона отказалась уничтожать свои ракеты, которые в Вашингтоне считают вооружением, попадающим под действие договора РСМД.

Томпсон заявила, что ей теперь ясно, что Россия продолжает «нарушать» соглашение и якобы не готова объяснить, как собирается вернуться к его проверяемому и полному выполнению.

При этом представитель США обратилась к России с призывом ликвидировать ракетные системы, которые, по мнению Вашингтона, не отвечают ДРСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона неоднократно заявляла, что в США неверно трактуют тактико-технические характеристкии ряда российских ракет и ошибочно считают, что данные вооружения попадают под действие ДРСМД.