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Сократить поток мигрантов: премьер-министр Италии начал визит в Африку

Политика

Евросоюз, по словам Джузеппе Конте, должен вкладывать больше средств в развитие Африки

Рим, 15 января 2019, 18:31 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 15 января, начал свой визит в Африку, в ближайшие дни он посетит Нигер и Чад, передает Affari Italiani.

Одной из целей поездки, как анонсировал Конте ранее, является достижение соглашений с главами африканских государств и совместная работа по сокращению потока нелегальных «экономических мигрантов».

В своем выступлении во время визита в Нигер премьер-министр отметил, что следует бороться с причинами такой миграции, а не только с ее последствиями. Евросоюз, по словам Конте, должен вкладывать больше средств в фонды поддержки развития африканских стран.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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Евросоюз и страны Африки
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